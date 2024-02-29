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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رسالة مثيرة .. أول رد من كلية الطالبة نيرة ضحية الابتزاز بالعريش

طالبة العريش نيرة
طالبة العريش نيرة

أثار خبر إنهاء طالبة العريش حياتها تفاعل كبير من نشطاء السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد تعرضها للتهديد من زملائها فى الجامعة بطريقة فجة.

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قصة نيرة طالبة العريش

والتقطت احدي زميلات  الراحلة نيرة الزغبي الشهيرة بـ طالبة العريش صور فاضحة لها داخل الحمام فى السكن الجامعى  دون علمها وكان ذلك عقب حدوث مشاجرة بينهما.

وأرسلت "شروق" زميلة  طالبة العريش صورها بدون ملابس لزميل فى نفس الجامعة يدعى طه والذي قام بتهديد نيرة الزغبي بنشر صورها الخاصة على جروب الجامعة وطالبها بالاعتذار لشروق.

زملاء نيرة
زملاء نيرة

وتلاعب بمشاعر طالبة العريش نيرة و قام بعمل تصويت لتحديد موعد الفضيحة على الجروب ونشر الصور، ولم تتحمل نيرة هذا الضغط واعتذرت على جروب الجامعة ولكنها توفيت بسبب حبة غلة قال زملائها انها قتلت نفسها ولكن بعد علم أهلها بالواقعة وجهوا اتهامات لزميلتها فى السكن بوضع مخدر حبة الغلة فى العصير لنيرة طالبة العريش دون علمها.

انتحار طالبة العريش
انتحار طالبة العريش

موقف الجامعة 

وبعد وفاة طالبة العريش حزن زملائها عليها وقاموا بنشر قصتها على السوشيال ميديا خاصة أن الطالبة شروق المتسببة فى تلك الواقعة والدها يعمل ضابط وتستغل هذا النفوذ لصالحها.

ولكن فوجئ زملاء نيرة طالبة العريش بكلية الطب البيطري، برسالة غريبة من وكيل الكلية دكتور حاتم محفوظ مفادها ممنوع منعا باتا كتابة أى شئ يخص الكلية أو الجامعة ومن يفعل ذلك سيتعرض للمساءلة"

ووجه بعض الطلاب اتهامات للجامعة بالتقصير وأنها الجهة الأولى المختصة فى حل الخلاف وكان باستطاعتها حسم الأمر قبل وصول القصة لإنهاء طالبة العريش حياتها.

تهديد وكيل الكلية 
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