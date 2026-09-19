شريان جديد.. انطلاق أعمال رصف طريق "منوف - برهيم"

انطلقت اليوم الأعمال التمهيدية لرصف طريق منوف - برهيم (بنطاق مدينة منوف)، وذلك بالبدء في أعمال "قطع الفرمة" ضمن خطة الاستثمار للعام المالي 2026 / 2027.

والذي كان يعد مطلباً جماهيرياً من أهالي المركز والمدينة ، وذلك بحضور مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال، لضمان تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة إنجاز الأعمال وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بشبكة الطرق، بحضور ومتابعة ميدانية من سامي سرور، رئيس مركز ومدينة منوف.