عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز أكتوبر يستعرض جهود إزالة مخالفات البناء والإشغالات وأعمال النظافة والزراعة

صدى البلد

استعرض المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جهود إدارة الإشغالات والإزالات في إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات، وكذا أعمال النظافة والزراعة على مستوى قطاعات المدينة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع أي ظواهر عشوائية وإزالة مخالفات البناء في مهدها، للحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للمدن الجديدة.

وقال المهندس عادل النجار، إنه تمت إزالة الشدة الخشبية قبل البدء في بناء زيادة عن النسبة البنائية المقررة في الترخيص للقطعة رقم 444 بحي 2000 قطعة "البوليفارد"، كما تمت إزالة مخالفة بنائية بالحي السابع تمثلت في تحويل البدروم بالمراكز التجارية الكائنة بجوار مبنى المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى ورش لصيانة سيارات، كما تم تنفيذ قرار إخلاء للعمارة رقم 21 بعمارات النصر بمحور جمال عبد الناصر، وذلك بالقطاع الشمالي.

وأضاف "النجار" أن المخالفات بالقطاع الجنوبي، شملت إيقاف أعمال وإزالة فورية لأعمال زيادة فى غرف السطح للقطع أرقام 118 و143 فيلات بالحى الخامس، وكذا إزالة فورية لأعمال زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم 993 بالمجاورة الخامسة بالحي الأول، فضلاً عن تنفيذ حملة لرفع إشغالات الباعة والمحال التجارية المتعدية على حرم الطريق بمركز الأمل بالمجاورة الرابعة بالحي الأول والشارع الفاصل بين الأحياء الخامس والسادس، وإزالة إشغالات الطريق بالحي السادس.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم رصد مخالفة بناء باستكمال زيادة دور عن غرف السطح الصادرة في الترخيص للقطعة رقم 146 منطقة 71 فدانا جنوب الأحياء، وتم فك الشدة الخشبية للسقف.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم شن حملة إشغالات على مركز ميجا بالسياحية الرابعة ورفع إشغالات الباعة الجائلين بالحي المتميز.

ونوه إلى أنه تم تنفيذ العديد من حملات إزالة مخالفات البناء بالسياحية الرابعة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لزيادة في غرف السطح للقطعة رقم 344، وإزالة مخالفة تحويل النشاط من بدروم إلى سكني بالقطعة رقم 126، وكذا إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات للقطعة رقم 280.

وأوضح " النجار"، أنه تم شن عدة حملات لإزالة التعديات والاستحواذ على الطريق العام وفتحه أمام المارة لتسهيل حركة المرور ورفع عربات بيع المأكولات بالمحور المركزي ومحور جمال عبد الناصر.

وبالنسبة للقطاع الغربي، قال "النجار" إنه تم شن حملة نظافة موسعة لمتابعة أعمال نظافة الشوارع والطرق بالقطاع الغربي وتغيير الصناديق ورفع تجمعات القمامة ومخلفات الزراعة، ونظافة وكنس وتجريد الشوارع والممرات وكذا تطوير المنطقة الصناعية.

وحذر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، والتعدي على حرم الطريق، مؤكداً أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير للسكان، قائلا إن جهاز مدينة 6 أكتوبر يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

وكلف "النجار" رؤساء الأحياء ومسئولي الإدارات بمختلف قطاعات المدينة بالمتابعة الجيدة لجميع أعمال النظافة والصيانة، وأعمال المرافق وتطوير الطرق وتنسيق الموقع والزراعة، ومتابعة شكاوى السكان بالمدينة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

زوجته رافضة.. شقيق حلمي بكر يصرخ على الهواء بسبب تصريح الدفن

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ترشيحاتنا

قادر على إنهاء الحرب بمكالمة.. ناشط أمريكي يشن هجوما حادا على بايدن

حكم الدعاء على النفس بالموت.. ماذا قال سيدنا النبي عن هؤلاء؟

الإتحاد الأفريقي يطالب بإجراء تحقيق في مذب.حة الرشيد بشمال غزة

قرارات عاجلة من النيابة بعد مصرع شخصين وإصابة4 أخرين بكورنيش المعادي

لا تنخدعوا..الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الأيام القادمة

رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الدولى لتطبيقات السياحة الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة فستان خطوبتها| شاهد خطيبة مسلم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الكنكة والسبرتاية.. مشروع غريب للقهوة التركية أثناء ركوب الدراجة

قبل رمضان| طريقة تجهيز دبابيس دجاج متبلة

أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

مقالب جديدة ومفاجآت مُثيرة.. فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” فى رمضان 2024

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ