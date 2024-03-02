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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الذكاء الاصطناعي القاهرة: الكلية تلزم الطالب بالتدريب الميداني لتطبيق ما تمت دراسته

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 كشف الدكتور رضا الخريبى، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، عن التدريبات الميدانية الخاصة بالطلاب.

وقال الدكتور رضا الخريبى، إن الكلية تلزم الطالب بالنزول لتدريب ميدانى بشكل إجباري، خاصة فى المستوى الثالث، ويقوم الطالب بالتدريب فى إحدى الشركات لتطبيق ما تمت دراسته ، وبعد الانتهاء يقدم للكلية ما يفيد أنه انتهى من فترة التدريب.

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وأضاف "الخريبى" أن الجامعات بصفة عامة تلتزم بالجانب الأكاديمي تجاه الطالب، وقد يصاحب الدراسة الأكاديمية في بعض الكليات دراسة عملية والتطبيق على ما يحتاجه سوق العمل.

وأوضح عميد الكلية، أن التطوير بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى موجود بشكل مستمر، كما يوجد نوعان من التطوير؛ تطوير خاص بتغير اللوائح مثل ما حدث خلال عام 2018، وتطوير على مستوى المقرر الواحد، فعلوم الحاسب تتميز بسرعة التطور، كما تتميز جامعة القاهرة بمواكبة هذا التطور بشكل جيد ويتم التطور أيضا بما يناسب سوق العمل، كما يتم النظر إلى الجامعات المتقدمة فى الخارج حتى يتم التطوير بالشكل الصحيح.

الدكتور رضا الخريبي التدريبات الميدانية لنزول لتدريب ميدانى الذكاء الاصطناعي

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