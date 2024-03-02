حقوق القاهرة تعلن عن فعاليات الدورة القانونية المتخصصة.. تفاصيل

أعلن الدكتور محمد سامح، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فعاليات الدورة القانونية المتخصصة تحت عنوان "النيابة الإدارية واختصاصها والالتحاق بها".
وقال الدكتور محمد سامح إن الفعاليات تبدأ من يوم 4 مارس حتى 7 من نفس الشهر، ويقوم مركز الدراسات القانونية للتنمية الإدارية بتنظيمها.
وأوضح عميد الكلية أن محاور الدورة التدريبية هى:
- دور النيابة الإدارية فى ضبط أداء الجهاز الإداري للدولة ومكافحة الفساد.
- سلطة النيابة الإدارية نحو تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية.
- اختصاص النيابة الإدارية بالطعن على الأحكام التأديبية.
- دور النيابة الإدارية فى حماية المال العام.
- الالتحاق بالنيابة الإدارية.
- الاختصاص الوجوبى للنيابة الإدارية.
- ولاية النيابة فى توقيع الجزاءات التأديبية والطعن عليها.
رسوم المشاركة
العاملون فى الشركات الخاصة والهيئات و الوزارات 2000 جنيه.
أعضاء النقابات والمحامون 1500 جنيه.
طلبة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه 1000 جنيه.
الطلاب من مختلف الفرق 500 جنيه.