عميدة تمريض القاهرة: حصولنا على الاعتماد الدولى تتويج لجهود أسرة الكلية

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية AHPGS، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة انجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة عابد عميدة كلية التمريض، أن حصول الكلية على الاعتماد الدولي يأتى تتويجًا لتضافر جهود أسرة الكلية والدعم غير المحدود الذى يقدمه د. محمد الخشت رئيس الجامعة مما يضع على عاتقنا جميعا مسئولية الحفاظ على هذا الانجاز والالتزام باستراتيجية الجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، استقبل في وقت سابق بمكتبه، وفد هيئة الاعتماد الألمانية AHPGS، للاعتماد الدولي لكلية التمريض، بحضور الدكتورة فاطمة عابد القائم بأعمال عميد الكلية، وقيادات الكلية، وتناول اللقاء الأهمية الكبرى لجامعة القاهرة وإمكاناتها العلمية وكلية التمريض بالجامعة، وتأثيرها المباشر منذ نشأتها وعملها على كافة كليات التمريض، وأن كثيرا من أساتذتها يعملون في العديد من كليات التمريض بالجامعات المختلفة بمصر والعالم العربي والشرق الأوسط، كما أشاد الوفد بالمستوى الأكاديمي لكلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس بها وكفاءة أدائها.