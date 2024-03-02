الخشت يعلن حصول "تمريض القاهرة" على الاعتماد الدولى من هيئة AHPGS الألمانية

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التمريض بجامعة القاهرة على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية AHPGS، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

ووجه رئيس جامعة القاهرة التهنئة لأسرة كلية التمريض على الجهد الكبير المبذول للنهوض بالكلية والارتقاء بها مما أهلها للحصول على الاعتماد الدولي، مثمنا إشادة هيئة الاعتماد الألمانية بإمكانات كلية التمريض وقدرة نظمها التعليمية على المنافسة مع أرقى الجامعات.

وقال الدكتور محمد الخشت: نواصل استراتيجيتنا فى اعتماد كل كليات الجامعة دوليا، ونجحنا حتى الآن في اعتماد أربع كليات وعدد من البرامج والاقسام العلمية، مضيفا أن حصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي من هيئة AHPGS الألمانية يُمثل تقييمًا مرجعيًا دوليًا للجودة في التمريض، ويؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في مجال التمريض، وبالتالي يساهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن كلية التمريض تم اعتمادها محليًا مرتين وهو ما يعني حرص الجامعة على استدامة الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى وضع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 12 معيارًا للاعتماد المؤسسي، و11 معيارًا للاعتماد البرامجي، مؤكدًا اهتمام الجامعة بكافة المعايير ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي أيضًا، وأن كليات الجامعة لا تطمح للحصول على الاعتماد فقط بل تهتم أيضًا باكتساب الخبرات التي تمكنها من تطوير ذاتها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن من أبرز المهام التي تقوم بها وحدات ضمان الجودة داخل الكليات هي إجراء المقابلات مع الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والخريجين، والإداريين والجهات المجتمعية، وتقوم بعمل تحليل نتائج تلك المقابلات، واستبيانات الرأي للتعرف على نقاط القوة وتدعيمها والتعرف على نقاط الضعف وتقويمها، لافتًا أن نتائج التحليل تفيد مختلف الكليات لدعم نقاط القوة لديها وتمكنها من التغلب على نقاط الضعف وتحويلها لفرص حقيقية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة عابد عميدة كلية التمريض، أن حصول الكلية على الاعتماد الدولي يأتى تتويجًا لتضافر جهود أسرة الكلية والدعم غير المحدود الذى يقدمه د. محمد الخشت رئيس الجامعة مما يضع على عاتقنا جميعا مسئولية الحفاظ على هذا الإنجاز والالتزام باستراتيجية الجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، استقبل في وقت سابق بمكتبه، وفد هيئة الاعتماد الألمانية AHPGS، للاعتماد الدولي لكلية التمريض، بحضور الدكتورة فاطمة عابد القائم بأعمال عميد الكلية، وقيادات الكلية.

وتناول اللقاء الأهمية الكبرى لجامعة القاهرة وإمكاناتها العلمية وكلية التمريض بالجامعة، وتأثيرها المباشر منذ نشأتها وعملها على كافة كليات التمريض، وأن كثيرا من أساتذتها يعملون في العديد من كليات التمريض بالجامعات المختلفة بمصر والعالم العربي والشرق الأوسط، كما أشاد الوفد بالمستوى الأكاديمي لكلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس بها وكفاءة أدائها.