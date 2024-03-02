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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 مارس ..غلق باب التماسات دور يناير لمرحلة الليسانس بدار العلوم

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التماسات دور يناير لمرحلة الليسانس  لعام 2023-2024 .

وقال الدكتور أحمد بلبولة، أنه تم فتح باب الالتماسات لطلاب مرحلة الليسانس دور يناير من يوم الثلاثاء ٢٧ فبراير وأن الكلية مستمرة في تلقي طلبات الطلاب حتى يوم الثلاثاء 12 مارس القادم.

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واشار إلي انه لن يسمح بتلقي التماسات بعد هذه الفترة المعلنة، كما ننوه أنه لن يسمح بتقديم التماسات لمقررات الفصل الدراسي الأول مع التماسات الفصل الدراسي الثاني.

وكانت قد أعلنت كلية دار العلوم بـ جامعة القاهرة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لطلاب مرحلتي الدراسات العليا والليسانس، مشيرة إلى أن النتائج متاحة عبر موقع الكلية الرسمي.

الدكتور أحمد بلبولة دار علوم جامعة القاهرة مرحلة الليسانس باب الالتماسات

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