دير شبيجل: وزارة الدفاع الألمانية تشعر بقلق وتحذر من تسريبات أكبر لقادة الجيش

ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر لم تسمها أن وزارة الدفاع الألمانية تشعر بالقلق من أن التسجيل الذي تم الكشف عنه لمحادثات عسكرية سرية بشأن روسيا وأوكرانيا يمكن أن يكون جزءا من تسرب أوسع يشمل القوات الجوية في البلاد وأقسام عسكرية أخرى.



وأوضحت الصحيفة أنه تم إجراء المحادثة على منصة "WebEx" التي تعتبر "سهلة نسبيا" للتنصت على المكالمات الهاتفية، وبحسب المعلومات الواردة للصحيفة، فقد اتصل أحد الأشخاص في المحادثة عبر هاتف محمول أثناء تواجده في سنغافورة في ذلك الوقت.



وأشارت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية إلى أن القوات المسلحة الألمانية ووزارة الدفاع تجريان في كثير من الأحيان محادثات عبر الإنترنت على منصة "WebEx"

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "DPA" أن المحادثة المسربة بين ضباط الجيش الألمان كانت حقيقية.

ونشرت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة "آر تي" ومجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، يوم الجمعة، نص محادثة بين أربعة ممثلين عن الجيش الألماني ناقشوا هجومًا محتملاً على جسر القرم بصواريخ توروس.

وشارك في المحادثة التي جرت في 19 فبراير مفتش القوات الجوية الألمانية، إنغو جيرهارتز، والجنرال فرانك غريفي، رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية في برلين، واثنين من موظفي مركز العمليات الجوية التابع للقيادة الفضائية للجيش الألماني.