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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمى نفسك من التهابات المثانة؟

التهابات المثانة
التهابات المثانة

تعد التهابات المثانة من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والرجال ويشعر المصابون بها بالحرج الشديد عند الكشف

نصائح للوقاية من التهابات المثانة وذلك وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك:

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شرب الكثير من السوائل: خاصة الماء، للمساعدة على طرد البكتيريا من المسالك البولية ومنع حدوث التهابات المثانة.


التبول بعد الجماع: للمساعدة في منع دخول البكتيريا إلى المثانة.


المسح من الأمام إلى الخلف: بعد استخدام المرحاض، لمنع انتشار البكتيريا من فتحة الشرج إلى المهبل.


ارتداء الملابس الداخلية القطنية: التي تسمح بمرور الهواء لمنع حدوث العدوى والالتهاب.


تجنب استخدام منتجات النظافة الشخصية المعطرة: التي يمكن أن تهيج المسالك البولية وتسبب التهابات المثانة 

التهابات المثانة المسالك البولية المشكلات الصحية الشائعة النظافة الشخصية تسبب التهابات

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