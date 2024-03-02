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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 21 سنة| بلدية المحلة يتغلب على الإسماعيلي بالدوري

بلدية المحلة
بلدية المحلة

تمكن بلدية المحلة، من الفوز على مضيفه الإسماعيلي، بهدف دون رد، اليوم السبت، في الجولة 15 للدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الفوز، أحمد رضا لاعب بلدية المحلة في الدقيقة 54.

ألغى الحكم، هدفا لصالح بلدية المحلة بداعي التسلل، بخلاف تراجعه عن احتساب ضربة جزاء للضيوف في الشوط الأول بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وحقق بلدية المحلة، أول فوز على الإسماعيلي منذ يوم 7 مارس 2003، حين تغلب بنتيجة 1-0 من توقيع أحمد فرغلي.

ولم يسبق أن فاز بلدية المحلة على الإسماعيلي في عقر داره بتاريخ مواجهات الفريقين.

ورفع بلدية المحلة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد عبد الرؤوف، إلى 16 نقطة في المركز 11.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، عند 13 نقطة في المركز 14.

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