اعرف البدائل الصحية وتوقف عن تناولها.. أطعمة الإفراط فيها يؤثر على الهضم

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الهضم، يمكن النظر في بعض البدائل الصحية التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي، إليك بعض الأمثلة، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

أطعمة الإفراط فيها يؤثر على الهضم

الأطعمة الدهنية والزيوت المشبعة: يمكن استبدال الدهون المشبعة بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر البارد وزيت الكانولا والأفوكادو والمكسرات الصحية مثل اللوز والجوز والكاجو.

الأطعمة المقلية: يمكن استبدال الطريقة التقليدية للطهي بالقلي بطرق أخرى صحية مثل الشواء أو الإعداد في الفرن أو البخار.

الأطعمة الغنية بالسكر: يمكن استبدال الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر الصناعية بالفواكه الطازجة والحليب الزبادي الطبيعي والعسل الطبيعي كبدائل صحية.

الأطعمة المصنعة والمعلبة: يفضل تناول الأطعمة الطازجة والمحضرة منزليًا بدلاً من الأطعمة المعلبة والمصنعة التي قد تحتوي على إضافات كيميائية ومواد حافظة.

الأطعمة الحارة والتوابل القوية: يمكن استبدال الأطعمة الحارة بالتوابل اللطيفة والأعشاب العطرية لتجنب التهيج الهضمي.

المشروبات الكحولية والمنبهات مثل القهوة والشاي الأسود: يمكن استبدالها بالماء والشاي الأخضر والأعشاب المهدئة مثل البابونج والنعناع.

الأطعمة العالية بالألياف والمعكرونة الكاملة: يمكن تضمين الخضروات الورقية الخضراء والفواكه والحبوب الكاملة كبديل صحي للأطعمة العالية بالألياف.

مع ذلك، ينبغي أن يتم التعامل مع احتياجات الهضم الفردية وضوابطها بعناية، قد يكون من المفيد استشارة أخصائي تغذية للحصول على نصائح مخصصة وملائمة لاحتياجاتك الشخصية وظروفك الصحية.