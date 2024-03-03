في دقيقتين.. نوع من التوابل يخلصك من الصداع النصفي

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية، فوائد الزنجبيل كمسكن طبيعي ، حيث وجدت دراسة حديثة أن الزنجبيل يعمل عمل ( إيبوبروفين ) في تخفيف الصداع النصفي.

و تبين أن الأشخاص الذين تناولوا الزنجبيل بشكل منتظم تحسن لديهم اعراض ونوبات الصداع النصفي مثل تأثير الايبوبروفين.

كما أن من فوائد الزنجبيل تخفيف آلام العضلات و آلام الحيض

وتخفيف الغثيان والمساعدة على تحسين الهضم

وتخفيف الإمساك والغازات

والتحكم في مستويات السكر في الدم

كما أنه مفيد لصحة القلب

و يعزز المناعة

ونصحت بتناول فنجان واحد في اليوم فقط على ان يكون الزنجبيل طبيعي أفضل من البودرة.