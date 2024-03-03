حكم استعمال الصابون والمعقمات المعطرة أثناء الإحرام.. الإفتاء توضح

اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه:"حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة معطرة أثناء الإحرام؟".

وردت دار الإفتاء موضحة: أنه لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطِّيب أو العطور سواء كان للتطيب والتعطر أو لتنظيف بدنه أو ثوبه، أما إذا استخدم المحرم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.

محظورات الإحرام

يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى (المحظورات) هي ما يلي:

1- لبس المَخِيط بالنسبة للرجل.

2- تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل.

3- تغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة.

4- حَلْق الشعر.

5- استعمال الطِّيب في الثوب والبدن.

6- تقليم الأظافر.

7- قتل الصيد.

8- عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة.

9- مقدمات الوطء من اللمس والتقبيل بشهوة.

كما يحرم الامتشاط في الإحرام على من يعلم أن شعره يتساقط به، فإذا لم يعلم ذلك فهو مكروه في حقه، وإذا امتشطت المرأة أو الرجل ورأى في مشطه شعرات لا يدري هل قطعت بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلًا: فلا تلزمه الفدية في هذه الحالة؛ لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل، ولا تجب الفدية بالشك والاحتمال.

سنن الإحرام

وعن سُنن الإحرام، قالت دار الإفتاء المصرية، إن سُنن الإحرام تتلخص فيما يلي :

- الغُسل قبل الإحرام مباشرة.

- صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام.

- قصُّ الأظفار قبل الغسل.

- قصُّ الشارب قبل الغسل.

- النظافة الشخصية

- التلبية بعد الإحرام.

- الدعاء بعد التلبية.