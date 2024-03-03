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اقتصاد

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد تأهيل مبنى المطعم والكافيتريا بالحديقة المركزية والمركز التكنولوجي

صدى البلد

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع أعمال تأهيل مبنى المطعم والكافيتريا بالحديقة المركزية، والذى يشمل المبنى والتراسات المفتوحة والكافيتريا، والمنطقة الخضراء المحددة والخاصة بالمطعم، وذلك بمساحة (7000 2)، مع تطوير المناطق حول مدخل المطعم وتوفير ساحات انتظار المركبات استعدادا لبدء التشغيل قريبا.

وقال رئيس الجهاز إن المشروع تم الانتهاء من تنفيذه وقريباً سيتم افتتاحه، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحسن استغلال وإدارة الأصول والموارد الخاصة بالمدن الجديدة، للحفاظ على المكتسبات والنهضة التنموية التى تشهدها المدن الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز حسن استغلال جميع الإمكانيات والموارد المتاحة لتحقيق أقصى استفادة منها، والتى تمثل نقلة نوعية فى تقديم جودة الخدمات والتنمية المستدامة بمدينة دمياط الجديدة.

في السياق ذاته، تفقد المهندس محمد خلف الله، يرافقه المهندس محمود نعمان، نائب رئيس الجهاز، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وسير العمل بالمركز.

وأكد رئيس الجهاز أهمية السرعة والدقة فى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات من خلال الشباك المحدد للخدمة المقدمة، وفحص الطلبات طبقا للوائح المنظمة مع استيفائها للبيانات كافة، وأن يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجى بطريقة تحويل وميكنة جميع الخدمات، وفصل مقدم الخدمة من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، ليلقى أثره لدى المواطنين من حسن انتظام العمل، وسرعة انهاء الخدمات المقدمة.

كما تفقد رئيس الجهاز، الإدارة العقارية، موجهاً بسرعة إنهاء الخدمات الخاصة بالمواطنين، والعمل على الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية للمعاملات على السيستم لإصدار الخدمات التى تقدم للمواطنين والخطابات للجهات الخارجية من خلال الشباك الواحد بالمركز.

وتفقد رئيس الجهاز، إدارة المرافق وإيرادات المياه بالمركز، مؤكداً تبسيط الإجراءات على متلقى  الخدمة، والالتزام التام بتحصيل إيرادات المياه استكمالا للمجهودات والإجراءات التى من شأنها استرداد حق الدولة. 

في السياق ذاته، قام المهندس محمد خلف الله، واللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز، بالمرور على عناصر إدارة الأمن بالجهاز، وذلك ضمن مراحل تطوير الأداء لإدارات الجهاز المختلفة، وتنمية مهارات الموارد البشرية طبقا ًلطبيعة ومتطلبات العمل، مع إعادة تأهيل ورفع كفاءة المعدات والمركبات بإدارة الأمن.

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