محافظ أسوان يوجه باستكمال الرصف والانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مديرية الطرق بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز .

وأيضاً داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، مكلفاً بضرورة الإنتهاء من مختلف المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، والتى تستكمل بتنفيذ أعمال الرصف ، وما يعقبها من الدهانات والتشجير والإنارة للظهور بالشكل الجمالى ، وخلق متنفس حضارى للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة .

رصف الطرق

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة تنفيذ الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 بإجمالى أطوال 50 كم ، وبإعتمادات مالية 131.5 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه ضمن الجهود الجارية يتم إستكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمناطق حى الشروق والرضوانية ، توازياً مع باقى الأعمال التى يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

مشروعات رصف الطرق بأسوان

مشروعات رصف الطرق بأسوان

مشروعات رصف الطرق بأسوان

مشروعات رصف الطرق بأسوان

مشروعات رصف الطرق بأسوان