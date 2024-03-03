فتحي عبد الوهاب ضد حمادة هلال.. صور من كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع

أطلقت الشركة المنتجة الصور الأولى من كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

وظهر في صور الكواليس نجوم العمل ومن أبرزهم: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، وغيرهم من النجوم وهم يستعدوا لتصوير بعض المشاهد.

وتدور احداث مسلسل "المداح اسطورة العودة" حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ومحمد دياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.