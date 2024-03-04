فلتر غريب.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها، بفيديو جديد، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة كاجوال.

وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتديه جاكيت جلد باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عبد العزيز في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز عيونها، مع اختيار اللون البينك الناعم للشفاه.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو ياسمين عبد العزيز

https://www.instagram.com/reel/C4Du_80IQpq/?igsh=bGoxOGJ6c2E2ZWRx