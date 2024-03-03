فستان جريء.. درة تثير الجدل بإطلالة غير معتادة| شاهد

شاركت الفنانة درة، متابعيها صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وأطلت درة، مرتدية فستان طويل وناعم باللون الاسود، ذا تصميم جريء ومختلف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت درة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها .

وإليكم صور درة