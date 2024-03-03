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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

إطلالة أنيقة ولافتة| ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بمكياج جريء.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

 شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وأطلت ياسمين صبري، مرتدية فستانًا أنيقًا ومميزًا باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

من الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ياسمين صبري 

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