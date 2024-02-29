شورت قصير.. زوجة خالد سليم تشعل السوشيال ميديا| شاهد

شاركت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت زوجة خالد سليم، مرتدية شورت قصير باللون الجملي مع قميص باللون الأبيض ذا رسومات باللون الذهبي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة خالد سليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت زوجة خالد سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور زوجة خالد سليم