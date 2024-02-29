عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شورت قصير.. زوجة خالد سليم تشعل السوشيال ميديا| شاهد

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

شاركت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

txt

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

txt

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

وتألقت زوجة خالد سليم، مرتدية شورت قصير باللون الجملي مع قميص باللون الأبيض ذا رسومات باللون الذهبي ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة خالد سليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت زوجة خالد سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور زوجة خالد سليم 

زوجة خالد سليم خالد سليم خيرية خيرية علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

بالجنيه| تفاصيل مثيرة وراء سداد كهربا الغرامة للزمالك

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

موضوعات متعلقة

جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

إطلالة جديدة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها | شاهد

بدلة غريبة.. ريم البارودي تثير الجدل على إنستجرام | شاهد

لوك جديد.. يسرا تبهر متابعيها بأحدث صورها| شاهد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

منة فضالي تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير | شاهد

ترشيحاتنا

السفير البريطاني: سعداء بالتجربة المصرية في التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

غدا.. الصحفيين تعقد الاجتماع العادى الأول للجمعية العمومية

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدا من 240 ألف جنيه

الأرز بـ 29 جنيها واللحمة بـ250.. أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

غدا.. دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بالتعدي على طبيب المطرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت قصير.. زوجة خالد سليم تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أيهما أحلى؟.. هند عبد الحليم قبل وبعد عمليات التجميل

ستان جريء.. عبير صبري تبهر متابعيها بإطلالة باللون الأحمر| شاهد

12 برج حالهم هيتغير.. تأثير 29 فبراير والسنة الكبيسة على الأبراج

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ