بالأحمر الجريء.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

نشرت الفنانة بوسي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ومختلفة.

وتألقت بوسي، مرتديه بنطال كاجوال باللون الاسود مع تي شيرت نفس اللون، ونسقت معهم جاكيت أنيق باللون الأحمر الناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت بوسي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور بوسي