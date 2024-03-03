ألفت إمام: عادل إمام هرم ومش مقتنعة إنه اعتزل الفن |خاص

قالت الفنانة ألفت إمام أنها لم تقتنع بإعتزال الزعيم عادل إمام ، لأنه لم ينطق هو نفسه بهذا القرار .

وأضافت ألفت إمام فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد": أنها شهدت الفيديو الذى أعلن فيه رامي و محمد إمام قرار الإعتزال ، لكنها حتي الأن لم تقتنع بهذا القرار حتى أن يظهر الزعيم بنفسه وينطق بقرار اعتزاله هو أو أى فرد من أفراد أسرته بشكل حاسم ،حتى نتأكد من هذا القرار ، لذلك لا تستطيع أن تصرح بأن هذا قرار صائب أم لا.

وعن الشائعات التى تداولت مؤخرًا بشأن عدم رغبتها بالعمل مع الزعيم عادل إمام، قالت ألفت إمام: “ أن هذا كلام غير صحيح ولا منطقي بالمرة وهذه مجرد شائعات سخيفة، وأنها تتمني مشاركة الزعيم عادل إمام فى المزيد من الأعمال ، والمشكلة كانت بالدور التى كانت من المقرر أن تقدمه فى مسلسل ”فلانتينو" ، والمشكلة كانت فى الورق ، لأن الدور كان فارغ والورق ليست مكتمل ، معلقة: عادل إمام رمز فني مهم ويعتبر هرم.

وتنتظر الفنانة ألفت إمام عرض مسلسل “كامل العدد بلس 1” ، فى موسم رمضان القادم. ويشهد الموسم الثاني وهواستكمالا للنجاح الكبير الذى حققه رمضان الماضي، حيث قرر القائمون على العمل تصوير جزء جديد بعد النجاح الكبير الذى حققه مع النصف الأول من رمضان 2023.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب والذي أكد لنا فى تصريح خاص أنه بدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل بداية الأسبوع الحالي متمنيا ان ينال الجزء الثاني نفس نجاح الجزء الأول. وأضاف حمزة والذي يجسد شخصية شريف ضمن أحداث المسلسل أن من المفترض أن يستمر تصوير المسلسل لشهر يناير القادم.

ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.