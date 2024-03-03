روشتة صحية للخروج من شهر رمضان بوزن مثالي.. تفاصيل

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن العادات الغذائية الخاطئة، أحد أهم أسباب زيادة الوزن مع نهاية شهر رمضان، متابعا: اليوم الرمضاني الصحيح غذائيا يجب أن يقسم إلى أربعة وجبات رئيسية الأولى هي فطور تمهيدي يشمل سائل سكري وحساء دافئ لتهيئة الجهاز الهضمي لتناول الإفطار الرئيسي.





وأضاف مجدي نزيه، خلال حواره عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" بعد مرور نصف ساعة تبدأ وجبة الفطور الرئيسية وتشمل نشا مقبول وبروتين مقبول وسلطة خضراء، متابعا: الوجبة الثالثة بينية بين الفطور الرئيسي والسحور لابد أن يكون فاكهة الموسم بحجم قبضة الي أو قطعة صغيرة من حلويات الشرقية يوم ويوم بالتناوب مع الفاكهة ثم السحور".



ولفت إلى أن أحد أهم العادات الغذائية الخاطئة التي تسير في رمضان هي شيوع فكرة الوجبة الممتدة التي تبدأ من الفطور وحتى السحور ومع قلة الحركة والمكوث أمام شاشات التلفزيون تحدث الاضرار في طليعتها زيادة الوزن الذي نعاني منه مع نهاية شهر رمضان المبارك ".



وأكمل: أهم المخاطر الخاصة بالسلوك الغذائي الخاطئ ليس في تناول السكريات والنشويات لكن في قلة الحركة والنشاط مع زيادة الرفاهية وتقدم الوسائل التي تقلل المخاطر .



وحذر من خطورة الافراط في تناول الأملاح خلال أيام الصيام قائلا : " المخللات خطر في الصيام وإذا كان حد عاوز أملاح ممكن يأخذ أقلهم خطورة وهو الزيتون الأخضر وليس الأسود ".



