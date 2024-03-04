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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سوزوكى فرونكس 2024 الجديدة بمصر

أسعار سوزوكى فرونكس
أسعار سوزوكى فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات المصري يشهد حالة من الإقبال على شراء السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة بعدما ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق ، أما الآن فعادت الأسعار إلى طبيعتها نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار سوزوكى فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- وسائل الأمان بـ سوزوكى فرونكس الجديدة :

أسعار سوزوكى فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 بالعيد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية ، و ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

- محرك سوزوكى فرونكس موديل 2024 :

أسعار سوزوكى فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 الجديدة يصل الي 37 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 103 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي  .

- أبعاد سوزوكى فرونكس بالسوق المصري :

أسعار سوزوكى فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تتوافر سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 الهاتشباك الجديدة بسوق السيارات المصري بطول يصل الي 3995 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2520 مم .

- أسعار سوزوكى فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار سوزوكى فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تصل سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 لسوق السيارات المصري بـ 4 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات ، وبالتالي تباع الفئة الأولي بسعر مليون و 550 ألف جنيه بدون زيادات ، والفئة الثانية بسعر مليون و 600 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 650 ألف جنيه، والفئة الرابعة يصل سعرها الي مليون و 700 ألف جنيه .

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