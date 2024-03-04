أسعار سوزوكى فرونكس 2024 الجديدة بمصر

سوق السيارات المصري يشهد حالة من الإقبال على شراء السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة بعدما ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق ، أما الآن فعادت الأسعار إلى طبيعتها نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .
- وسائل الأمان بـ سوزوكى فرونكس الجديدة :
زودت سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 بالعيد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية ، و ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني .
- محرك سوزوكى فرونكس موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 الجديدة يصل الي 37 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 103 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي .
- أبعاد سوزوكى فرونكس بالسوق المصري :
تتوافر سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 الهاتشباك الجديدة بسوق السيارات المصري بطول يصل الي 3995 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2520 مم .
- أسعار سوزوكى فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
تصل سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 لسوق السيارات المصري بـ 4 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات ، وبالتالي تباع الفئة الأولي بسعر مليون و 550 ألف جنيه بدون زيادات ، والفئة الثانية بسعر مليون و 600 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 650 ألف جنيه، والفئة الرابعة يصل سعرها الي مليون و 700 ألف جنيه .