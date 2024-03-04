5 طرق طبيعية لعلاج آلام الأسنان .. تعرف عليها

يُعدّ ألم الأسنان من أكثر المشكلات الصحية انتشارا بين جميع الأعمار ويحدث لأسباب متعددة مثل التسوس والتهاب اللثة وكسر الأسنان، وغيرها.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض طرقا طبيعية لعلاج ألم الأسنان:

1. الماء المالح:

المضمضة بالماء المالح الدافئ لعدة دقائق يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والتورم.

امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ.

المضمضة بالمحلول عدة مرات في اليوم.

2. زيت القرنفل:

زيت القرنفل مضاد طبيعي للألم والالتهابات.

ضع قطعة قطن مبللة بزيت القرنفل على مكان الالم ويمكنك استخدام زيت القرنفل مع زيت الزيتون للتخلص من الام الأسنان

3. الكمادات الباردة:

تساعد الكمادات الباردة على تقليل التورم والألم.

ضع قطعة قماش باردة أو كيس ثلج على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة.

كرر العملية كل بضع ساعات.

4. أكياس الشاي:

تحتوي أكياس الشاي على حمض التانيك، الذي له خصائص مضادة للالتهابات تمكنه من علاج الم الأسنان.

ضع كيس شاي بارد ومبلل على السن المؤلم لمدة 15-20 دقيقة.

كرر العملية عدة مرات في اليوم.

5. الثوم:

الثوم له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تمكنه من التخلص المواد المتسببة في الم الأسنان

امضغ فص ثوم طازجًا أو ضعه على السن المؤلم كما يمكن استخدام زيت الثوم.