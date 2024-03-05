أخبار الفن| عزاء جميل برسوم في القاهرة غدا.. زوجة شريف إدريس تكشف تطورات حالته الصحية

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، نرصد ابرزها فيما يلي:

مفيش حد بيدوم.. رسالة مثيرة من منة فضالي على «إنستجرام»

نشرت الفنانة منة فضالي، صورا لها عبر موقعها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

عزاء جميل برسوم في القاهرة غدا

قررت أسرة جميل برسوم إقامة عزاء آخر في القاهرة، غدا الأربعاء، في كنيسة العذراء مريم المرعشلي بالزمالك.

ماستر كلاس المخرج أشرف فائق: الآن أصبحت صناعة الفيلم أقل تكلفة من قبل

أقام مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25، ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، منذ قليل ، الاثنين بالقاعة الصغري بقصر ثقافة الإسماعيلية ،تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة الى دار العرض السينمائى".

نجمة العالم.. حمو بيكا يلتقي بـ هنا الزاهد ويوجه رسالة لها

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، مع الفنانة هنا الزاهد، خلال لقاء جمع بهما صدفة.

زوجة شريف إدريس تكشف تطورات حالته الصحية

طمأنت زوجة الفنان شريف إدريس الجمهور على الحالة الصحية لزوجها، بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية شديدة نقل على آثارها المستشفى