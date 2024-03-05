عزاء جميل برسوم في القاهرة غدا

قررت أسرة جميل برسوم إقامة عزاء آخر في القاهرة، غدا الأربعاء، في كنيسة العذراء مريم المرعشلي بالزمالك.

وكان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، قد أعلن عن وفاة الفنان جميل برسوم، فجر أمس الإثنين، بعد معاناة مع المرض.

وقيمت صلاة الجنازة، أمس، في الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

واقيم العزاء أيضا فى تمام السابعة من مساء أمس في كنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

أعمال جميل برسوم فى رمضان

كشف الفنان جميل برسوم- فى تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"- عن 3 أعمال يشارك بها فى رمضان 2024 موضحا تفاصيل عن الشخصيات التي يجسدها خلال موسم رمضان 2024 .

وأوضح أنه يشارك في مسلسل فراولة، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالأحجار الكريمة ويساند “فراولة” نيلي كريم في مشاكلها.

وتابع أن دوره في مسلسل “عائلة بـ 100 راجل” هو كبير الحي، ويحل مشاكل الأهالي.

ونوه بأن مسلسل “المداح الجزء الرابع”، يجسد في دور دكتور في الرهبنة، قارئ جيد في أمور العفاريت والغيبيات، ويساعد المداح حمادة هلال دائمًا.

أهم أعمال جميل برسوم

جميل برسوم ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009.

وشارك جميل برسوم أيضا، في مسلسلات: “أنا وابن خالتي” و"الصندوق" و"تحت الوصاية" و"في يوم وليلة" و"فلانتينو" و"حكايتي" و"نصيبي وقسمتك".