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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماستر كلاس المخرج أشرف فائق: الآن أصبحت صناعة الفيلم أقل تكلفة من قبل

صدى البلد

أقام مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25،  ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، منذ قليل ، الاثنين بالقاعة الصغري بقصر ثقافة الإسماعيلية ،تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة الى دار العرض السينمائى".

و خلال الماستر كلاس تم مناقشة كيفية صناعة الفيلم سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى قائلا ؛ كان هناك عبء مادي قديما لصناعة الفيلم بسبب شريط السينما فكان هناك شريط صوت وشريط صورة وغيرها ومن ثم يتم عمل الميكس بينهما، أما الآن من الممكن أن يتم التصوير بالموبايل بأبسط الإمكانيات ، حتى المشاركات في المسابقات اصلح أقل سهولة من خلال الايميل.

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وأشار " فايق " أن الفيلم لا يخلو عن كتابة  السيناريو ويكتب لجميع صناع الفيلم، وليس للممثلين فقط ، مؤكدا أن المخرج يحكي حدوته من خلال حركة الكاميرات والموسيقي التصويرية والديكور والتغييرات للممثلين.


كما ناقش أشرف فايق فى الماستر كلاس مراحل صناع الفيلم بداية من فكرته وتحويلها الى السيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه.

 

وخلال الماستر كلاس تم عرض فيلم رسالة تشارلي شابلن ، وفيلم الأرض ، وأشار أنهم جسدوا جهد المخرج وصناع الفيلم في خروج فيلم نهائي يحكي حدوته ومعالجة لشئ معين، مؤكدا أن الفيلم ليس بكثرة اللقطات.

 


يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

أفلام التسجيلية أشرف فايق الإسماعيلية الدولي الاسماعيلية

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