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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ترشيدا للنفقات.. مؤتمر صحفي لإعلان جوائز الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية.. غدا

صدى البلد

تختتم غدا الثلاثاء الموافق ٥ مارس في تمام الساعة الخامسة مساء فعاليات الدورة ال ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا وذلك بالقاعة الكبرى لفندق تيوليب الفرسان.

حيث قررت إدارة المهرجان استبدال حفل الختام والاكتفاء بمؤتمر صحفي للإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز الدورة ال٢٥ لمهرجان الإسماعيلية، ترشيداً للنفقات.

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية ترأسها المخرج ستيفانو سافونا، من ايطاليا، وعضوية كلاً من الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر والمخرجة اميكو ستوك، من صربيا، والمخرج دانييل كوتير، من ألمانيا، وتيري جينسبيرج من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، ترأسها، المخرجة أليسا ليبو من الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية كلاً صانعة الأفلام زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر، ودكتورة هندة حوالة من تونس.


ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة، ترأسها دكتور محمد شفيق،، وعضوية، كلاً من منار حسني، من مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، من مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسى ترأسها الناقدة جيهان بوجرين، من المغرب، وعضوية كلاً من الباحثة والناقدة سمية عزام، من لبنان والناقدة ضحى الورداني، من مصر.

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