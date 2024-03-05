بعد 10 سنوات من اختفائها.. حفل تأبين لضحايا الطائرة الماليزية

قالت الحكومة الماليزية إنها قد تجدد البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة "MH370"، وذلك في حفل تأبين أقيم في كوالالمبور، بعد مرور 10 سنوات على اختفائها.



اختفت من شاشات الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها



وأفاد وزير النقل الماليزي أنتوني لوك أن شركة "أوشن إنفينيتي"، ومقرها تكساس، اقترحت أساساً آخر “لا يوجد أي رسوم” لتنظيف قاع البحر، والتوسع من الموقع الذي بحثت فيه لأول مرة في عام 2018، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وكانت الطائرة من طراز بوينغ 777 تقل 239 شخصاً، معظمهم من المواطنين الصينيين، من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى بكين، واختفت من شاشات الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها في مارس 2014.