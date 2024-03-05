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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024| صور من كواليس مسلسل "حق عرب"

صدى البلد

طرحت watch it مجموعة من الصور من داخل كواليس مسلسل “حق عرب” ، والذى من المقرر عرضه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في الموسم دراميا رمضان 2024. 

وتضمن برومو مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي، مشاهد مثيرة ومشوقة، وعدد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أبطال مسلسل حق عرب مسلسل “حق عرب” دراما رمضان ٢٠٢٤ أحمد العوضي رمضان 2024 مسلسلات أحمد العوضي

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