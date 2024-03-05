براءة صاحب مصنع مبيدات زراعية من الغش التجاري بطنطا

أعلنت الجهات المختصة بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية اليوم براءة المدعو عامر محمد حلمي الخولي من الاتهام في إدارة مصنع مبيدات زراعية غير مرخصة والمغشوشة في القضية التي تحمل رقم 14689 جنح مركز طنطا لسنة 2016 والمستأنف برقم 15958 لسنة 2016



تعود أحداث الواقعة حينما داهمت قوه من مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين بطنطا حول قيام المدعو “ ع .م .ال ”35 سنة مقيم قرية سبرباي- مركز طنطا، بإنشاء مصنع غير مرخص بنفس العنوان، جهزه بالأدوات اللازمة لغش المبيدات الزراعية وأنه يقوم بتجميع كميات كبيرة من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع لأصحاب محلات بيع المبيدات الزراعية رغم علمه بما تسببه من أخطار جسيمة علي مستخدميها.



كما تم استهداف المصنع وتم ضبط ( محمد .م .ا ، 30 سنة) ، ( إبراهيم .م .ال 25 سنة) مقيمان قرية كنيسة دمشيت مركز طنطا، حال قيامهما بتعبئة المبيدات بالمصنع، وتم ضبط ( 15) شيكارة مبيدات زراعية زنة الشيكارة 25 كجم مدون عليها موسييلان 40% المنشأ الصين بدون فواتير، ( 4000) عبوة مبيدات زراعية مدون عليها موسييلان 20% زنة العبوة 50جم غير مسجلة بوزارة الزراعة معدة للبيع.

كما تم ضبط (50) عبوة مبيدات زراعية مدون عليها هوماي 80% زنة العبوة 400جم غير مسجلة بوزارة الزراعة معدة للبيع، (12) عبوة مبيدات زراعية مدون عليها ليزر زنة العبوة 1 كجم معدة للبيع، ( 10) برميل معبأ بمبيدات زراعية زنة البرميل 225 كجم مدون عليهم باللغة الأجنبية بالمخالفة للقانون معدة للتعبئة، (2150) كراتين وعبوة فارغة معدة للتعبئة، (1) تانك فارغ سعة 2000 لتر مزود بموتور يستخدم في خلط وتعبئة المبيدات الزراعية، (3) ميزان يستخدم في وزن العبوات بعد تعبئتها.

تم التحفظ على المضبوطات والتى بلغت اجمالى 2,625 طن، 4062 عبوة مبيدات زراعية.



بسؤال المتهمان أقرا بملكية المضبوطات لمالك المصنع المدعو ( عامر .م .ال)، وأنهما يعملان بالأجر، حرر محضر رقم 14689 جنح مركز طنطا لسنة 2016م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.