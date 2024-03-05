صحيفة عبرية: جهود مصرية مكثفة لسد فجوات الحوار بين حماس وإسرائيل

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ومصر، فتحتا قناة اتصال مباشرة مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس تحت سمع وبصر بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن مصر حاولت بشكل مكثف سد الفجوات بين مطالب حماس وإسرائيل.

ووفقا للصحيفة العبرية فإن هناك ضغوطا أمريكية على جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل من أجل التوصل لهدنة في قطاع غزة قبل شهر رمضان.

وأشارت الصحيفة إلى زيارة جانتس الجالية إلى واشنطن، وقال إن الولايات المتحدة قبلت بجانتس في البيت الأبيض، وهو أمر لم يحصل عليه نتنياهو.

لفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو طالب بأمرين لم يتم مناقشتهما في باريس والقاهرة، وهما - ترحيل الأسرى الفلسطينيين اللذين تصفهم سلطات الاحتلال بـ"الأسرى الأمنيين" إلى الخارج فضلا عن المطالب بقوائم كاملة للأسرى الإسرائيليين.