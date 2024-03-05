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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عزاء ثان في القاهرة.. بطرس دانيال ينعى جميل برسوم

صدى البلد

نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان جميل برسوم، الذى رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية .

وقال بطرس دانيال لـ صدى البلد: عرفت خبر وفاة الفنان جميل برسوم، فى تمام الساعة واحدة الفجر، موضحا أن العزاء الأول يقام اليوم فى دمنهور، وهناك عزاء ثاني يقام غدا في القاهرة.


وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، الفنان جميل برسوم بجائزة "الأب مظلوم".


كان جميل برسوم أكد لـ صدى البلد بعد تسلمه جائزة تكريمه عن مشواره، أهمية ودور المهرجان الكاثوليكي الذي يختار أفلامه بعناية شديدة كل دورة، والذي يعد الأعرق في الشرق الأوسط، معربا عن سعادته بهذا التكريم.

 

و كان قد كشف الفنان جميل برسوم  في آخر لقاء له مع المذيعة أوركيد سامي عن الشخصيات التي يجسدها في العديد من الأعمال خلال موسم رمضان 2024 .

وأوضح أنه يشارك في مسلسل فراوله، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالاحجار الكريمة و يساند  فراوة نيلي  كريم في مشاكلها

وتابع أن دوره في مسلسل عائلة ب 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

واستطرد أن مسلسل المداح الجزء الرابع يجسد دور دكتور في الرهبنة ، قارئ جيد في امور العفاريت و الغيبيات و يساعد المداح  حمادة هلال دائمًا.

ويشارك في بطولة مسلسل “المداح 4” نخبة من النجوم الكبار مثل حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، سهر الصايغ، حنان سليمان، جميل برسوم ودنيا عبد العزيز، ويأتي هذا العمل من تأليف أمين جلال وإخراج أحمد سمير فرج.

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