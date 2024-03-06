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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتكمل معاك لسنة.. طريقة آمنة لتخزين ياميش رمضان

ياميش رمضان
ياميش رمضان

يقبل الكثير من الأشخاص على شراء ياميش رمضان والمكسرات، ولكن البعض يخشى من فساده خاصه عند شراء كمية كبيرة، لتخزينها طوال شهر رمضان ولأطول فترة ممكنة.

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طريقة تخزين ياميش رمضان 

إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من المكسرات وياميش رمضان، فمن المهم تخزينها بشكل صحيح، سواء كان ذلك في أكياس بلاستيكية، أو التغليف الأصلي، أو نقلها إلى برطمانات زجاجية أو حاويات أخرى، يحتفظ العديد من الأشخاص بالمكسرات في درجة حرارة الغرفة .

ووفقا لموقع «مارثا ستيوارت البريطاني» يمكنك بتخزين أي مكسرات إضافية في الثلاجة في الأكياس التي أتت بها، وإذا لم يكن لديك الأكياس الأصلية، ففكر في استخدام حاوية محكمة الغلق آمنة للتجميد بدلاً من ذلك، حيث يتم تخزين المكسرات في حاوية مغلقة في الثلاجة، وتظل صالحة لمدة أربعة وعشرون شهرا.

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