واشنطن: طلبنا من إسرائيل فتح معابر حدودية إضافية إلى شمال غزة

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، مساء اليوم الثلاثاء، على عدم سماح إسرائيل بإدخال قدر كافي من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال ملير في مؤتمر صحفي:"لقد طلبنا من إسرائيل فتح معابر حدودية إضافية في شمال قطاع غزة بشكل عاجل".

وأشار أيضا إلى اجتماع وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، قائلا: إن بلينكن ضغط على إسرائيل للتحرك فورا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحسين توزيعها داخل غزة".

وأضاف: الوضع الحالي غير مقبول وغير مستدام على المدى الطويل"، لافتا إلى أن الطرفان ناقشا الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الأسرى.