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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"بنتاجون" تنفى نية إرسال قوات إلى غزة للمساعدة في توزيع المساعدات الإنسانية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي نية لإرسال جنود إلى قطاع غزة كجزء من جهودها للمساعدة في توزيع المساعدات الإنسانية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد ألغى البنتاجون احتمال قيام الولايات المتحدة بإنشاء ميناء عسكري في قطاع غزة، الموقع الذي يمكن أن يتلقى المساعدات قبل تسليمها إلى السكان.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن بدأت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بإسقاط المساعدات الإنسانية جوا في قطاع غزة، وفي ظل تصريحات كبار المسؤولين في إدارة بايدن بأنه يتم دراسة خيارات متنوعة لزيادة كمية المساعدات المقدمة إلى غزة.

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