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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الجيل: توحيد سعر الصرف يُسهم في جذب المستثمرين ويصب بمصلحة الاقتصاد

حسن هجرس، عضو الهيئة
حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال  عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، في تصريحات له، إن قرارات البنك المركزي لها العديد من الفوائد في ظبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية.

وأضاف "هجرس" أن السبب في نقص الموارد من العملات الأجنبية في السوق المصرية هو وجود أسعار موازية في سعر الصرف بالسوق الموازية، ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن توحيد سعر الصرف كان إحدى مشكلات المستثمرين الأجانب نظرا لوجود سعرين للدولار في السوق المصرية، إلا أن هذه القرارات الأخيرة ستساعد في تحسن التصنيف الدولي لمصر.

البنك المركزي سعر صرف الجنيه تحديد سعر صرف الجنيه اسعار الفائدة رفع سعر الائتمان والخصم

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