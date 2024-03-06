الموجة 22| إزالة 81 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير 2024؛ للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن الآتي، إزالة 81 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال اليومين الماضيين، تضمنت:

- 26 حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمراكز مغاغة وسمالوط وبنى مزار.

- 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة.

- 10 حالات بناء دون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف للقانون 119 بمراكز مطاي وسمالوط وأبو قرقاص.

وتمت الإزالة الفورية للمخالفات حتى سطح الأرض، باستخدام معدات الوحدات المحلية.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.