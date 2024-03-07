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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صالون «نفرتيتي» يحتفي برمضان فى قصر الأمير طاز

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

يستضيف قصر الأمير طاز – بشارع السيوفية بحى الخليفة – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فى السادسة مساء السبت 9 مارس، أمسية جديدة من أمسيات صالون "نفرتيتي" الثقافي.

يتناول الصالون كل ما تعلق في أذهان المصريين وارتبط بشهر رمضان، مستعرضا كل المظاهر والعادات والتقاليد التي تمنح الشهر الكريم المذاق المصري المميز.

ومن خلال حوار مفتوح، يتطرق الصالون لكل ما يمثل الذكريات الأسرية وما تحمله من حفاوة بشهر الصيام عن الفنون والطقوس وكل ما ارتبط في أذهان أهل مصر ومشاعرهم المتعلقة بالبركات التي تحل عندما يحين الشهر الكريم، بداية من رؤية الهلال مرورا بعادات الفطار وموائد الرحمن وحتى حلول ليلة العيد.

يستضيف الصالون الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وأستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومستشار وزير الثقافة لتطوير المنظومة الثقافيّة، والفنانة شويكار خليفة، مخرجة الرسوم المتحركة في التليفزيون المصري ورئيسة قناتي الأسرة والطفل والدراما السابقة.

جدير بالذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يعقد لقاءاته شهريا داخل قصر الأمير طاز، لمناقشة إحدى القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة، والتي تمس الحضارة المصرية وتراثها الإنساني، ويقوم بإعداده ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن: مشيرة موسى وكاميليا عتريس ونيفين العارف وأماني عبد الحميد وفتحية الدخاخني والإذاعية وفاء عبد الحميد.

قصر الأمير طاز السيوفية بحى الخليفة صندوق التنمية الثقافية وليد قانوش صالون نفرتيتي الثقافي

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