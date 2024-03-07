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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

وفاة 5 أشخاص بسبب حمى الببغاء.. كيف تحمى نفسك من المرض؟

حمى الببغاء
حمى الببغاء

تعد حمى الببغاء من من أخطر الامراض الحديثة التي حذرت منها منظمه الصحة العالمية وذلك بعد تزايد انتشارها في العام الأخير.

وتسببت حمى الببغاء في العام الأخير في وفاة 5 أشخاص في مناطق مختلفة في العالم وهو حدث فريد لم يذكر من قبل لذا تشدد منظمات الصحة على اتباع إجراءات الوقاية اللازمة.

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نعرض لكم طرق الوقاية من حمى الببغاء وفقا لما جاء في  موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي

على الرغم من عدم وجود لقاح للوقاية من مرض حمى الببغاء إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها لحماية نفسك والآخرين.

قم بشراء الطيور الأليفة فقط من متجر الحيوانات الأليفة المعروف وإذا كنت تمتلك أو تعمل مع الطيور أو الدواجن الأليفة، فاتبع الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع الطيور والأقفاص وتنظيفها


واعلم أن الإصابة بمرض حمى الببغاء من قبل لن يمنعك من الإصابة بالمرض في المستقبل ،  فمن الممكن أن تصاب بالمرض مرة أخرى في المستقبل.

طرق رعاية الطيور والأقفاص بشكل آمن

 

أحد الجوانب المهمة للوقاية من داء الببغائية هو السيطرة على العدوى بين الطيور.

حافظ على نظافة الأقفاص؛ تنظيف الأقفاص وأوعية الطعام والماء يوميًا.
ضع الأقفاص بحيث لا ينتشر الطعام والريش والفضلات بينها على سبيل المثال، لا تكدس الأقفاص، استخدم الصناديق أو الحواجز الصلبة الجوانب إذا كانت الأقفاص بجوار بعضها البعض.

تجنب الازدحام الزائد.
عزل وعلاج الطيور المصابة.

استخدم الماء أو المطهر لتبليل الأسطح قبل تنظيف أقفاص الطيور أو الأسطح الملوثة بفضلات الطيور. 
تجنب الكنس الجاف أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية لتقليل تداول الريش والغبار.

تذكر أن تغسل يديك جيدًا بالماء الجاري والصابون بعد ملامسة الطيور أو فضلاتها 

غسل اليدين
غسل اليدين

استخدم معدات الحماية الشخصية، مثل القفازات والأقنعة المناسبة، عند التعامل مع الطيور المصابة أو تنظيف أقفاصها.

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