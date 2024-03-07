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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلن عن ميناء مساعدات مؤقت على ساحل غزة

صدى البلد

في خطوة مهمة تهدف إلى معالجة الأزمة الإنسانية في غزة، من المقرر أن تعلن إدارة بايدن عن خطط لإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة لتسهيل توصيل المساعدات الأساسية.

ووفقا لمسؤولي الإدارة الذين تحدثوا قبل خطاب حالة الاتحاد، سيكشف الرئيس جو بايدن عن المبادرة، التي تتضمن بناء رصيف لتمكين زيادة شحنات الغذاء والدواء والإمدادات الحيوية الأخرى إلى غزة. ويهدف الميناء إلى التخفيف من الوضع الإنساني المتردي في المنطقة، حيث أصبح الوصول إلى الضروريات الأساسية محدودًا للغاية.

ومن الأهمية بمكان أن يتم تنفيذ العملية دون الحاجة إلى وجود قوات أمريكية على الأرض. وبدلاً من ذلك، سيستفيد الجيش الأمريكي من "قدراته الفريدة" لتسهيل بناء الرصيف، مع تنفيذ الأنشطة من مواقع بحرية.

في حين لم يقدم المسؤولون تفاصيل محددة حول عملية البناء، فمن المتوقع أن يستغرق إنشاء ميناء المساعدات المؤقت عدة أسابيع. ومع ذلك، تشير المبادرة إلى خطوة مهمة إلى الأمام في جهود إدارة بايدن لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة.

ويأتي هذا الإعلان وسط قلق دولي متزايد بشأن الوضع في غزة، مع دعوات لزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وبينما يستعد الرئيس بايدن لإلقاء خطابه عن حالة الاتحاد، فإن الكشف عن خطط إنشاء ميناء المساعدات المؤقتة يؤكد التزام الإدارة بمعالجة التحديات الإنسانية الملحة التي تواجه غزة وتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

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