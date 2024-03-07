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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ عامل يتاجر في " الشابو " بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة ميثامفيتامين " الشابو " المخدر وحيازة سلاح أبيض بمركز صدفا .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا ، و أحمد محمد نصر ، وأمانة سر صلاح تمام .


تعود وقائع القضية رقم 3619 لسنة 2023 جنايات مركز صدفا إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بوسط الصعيد منطقة أسيوط تفيد قيام " محمود . ع . ج " 36 عاما ، عامل مقيم قرية نزلة باقور بمركز أبوتيج بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار .

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وبتقنين الإجراءات القانونية تم تشكيل فريق من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بمنطقة وسط الصعيد بأسيوط بقيادة الرائد هشام محي الدين عبدالمالك و الرائد عدنان محمود أبوعقرب مفتشا بالإدارة لرصد تحركات المتهم وتوصلت تحرياتهما إلى حيازة المتهم على كمية من المواد المخدرة ويستعد لتوزيعها بمركز صدفا .


على الفور تم إعداد مأمورية وعمل أكمنة بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة صدفا وأسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته 15 لفافة شفافة بداخلها مادة ميثامفيتامين " الشابو " المخدر وسلاح أبيض ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته لمادة الشابو المخدر بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته .

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