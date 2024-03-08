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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| ليلى علوي في إطلالة شبابية ساحرة

ليلي علوي
ليلي علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة من شبابها.

وتألقت ليلى علوى، فى الصور بإطلالة شبابية مميزة أظهرت جمالها وأنوثتها، نالت اعجاب جمهورها وانهالت عليها التعليقات.

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IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٢١٤٢٤١

تعد النجمة ليلى علوى، واحدة من أجمل نجمات السينما المصرية، كما شكلت ثنائيات عديدة بتاريخ السينما مع مجموعة من أفضل الأفلام التي لعبتها.

تواصل النجمة ليلى علوى تصوير فيلمها الجديد  "المستريحة" بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي ومنتج منفذ علوي أبوالعلا وانتاج طارق البدراوي وإخراج عمرو صلاح.

وشاركت النجمة ليلى علوى فى "مقسوم" بمشاركة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية. 

وعرض للنجمة ليلى علوى فيلم "شوجر دادى" في مايو الماضى، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم " آل شنب" ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

 

IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٢١٤٢٤١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٢١٤٢٤١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٢١٤٢٤١
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٢١٤٢٤١

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