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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة البركة يوميا؟

حبة البركة
حبة البركة

حبة البركة من أكثر الأعشاب المعروفة بقدرتها على تحسين الصحة بشكل كبير وحماية الإنسان من الامراض المختلفه وتعزيز المناعة.

وفقا لموقع "WebMD" نعرض لكم أهم فوائد حبة البركة الصحية.

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فوائد حبة البركة:

مضادة للالتهابات: تعمل على  تقليل الالتهابات في الجسم مما يخفف من أعراض أمراض مثل التهاب المفاصل والربو.

مضادة للأكسدة: تحارب حبة البركة  الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، مما يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

مضادة للبكتيريا والفطريات: تساعد حبةالبركة  في محاربة العدوى البكتيرية والفطرية المسببة للأمراض المختلفة 

تحسين الجهاز الهضمي: تساعد حبةالبركة  في تخفيف عسر الهضم والإمساك.

صحة الجهاز المناعي: تساعد في تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

ضغط الدم: تساعد حبة البركة في خفض ضغط الدم المرتفع.

السيطرة على سكر الدم: تساعد مكونات حبة البركة  في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

 فقدان الوزن:  تساعد حبة البركة  في زيادة حرق السعرات الحرارية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي

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