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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بتحب الكسل والأنتخة .. أكثر الأبراج حبا للراحة والاسترخاء

الكسل
الكسل

تؤثر الأبراج على صفات الأشخاص من بينها حب الكسل فهناك بعض أكثر من غيرهم.

ووفقا لما جاء في موقع نعرض لكم أكثر 8 أبراج مشهورة بحب الكسل سواء بشكل دائم أو في أوقات معينة.

 

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أبراج بتحب الكسل 
نعرض لكم فيما يلي كل الابراج التى تحب الكسل سواء بشكل دائم أو مؤقت

الحمل:
بالرغم من حب برج الحمل للنشاط والحيوية، لكنه قد يميل إلى الكسل في بعض الأحيان خاصة بعد بذل جهد كبير

الثور:

يشتهر برج الثور بحبه للراحة والكسل والاسترخاء، فهو يفضل قضاء وقته في المنزل مع الأنشطة المريحة وبالرغم من ذلك فهو يحب التنزه في بعض الأحيان.

الجوزاء:

يحب برج الجوزاء بالنشاط الذهني، لكنه قد يميل إلى الكسل الجسدي في بعض الأحيان خاصة عندما يشعر بالملل أو الإرهاق.

السرطان:
يعد برج السرطان من الشخصيات المحبة للراحة والأمان و يفضل قضاء وقته مع العائلة والأصدقاء في بيئة منزلية هادئة.

برج السرطان
برج السرطان

العذراء:
يشتهر برج العذراء بالدقة والمثالية، لكنه قد يميل إلى الكسل في بعض الأحيان، خاصةً عندما يشعر بالضغط أو القلق.

الميزان: 
يتميز مواليد برج الميزان بالهدوء والتوازن ويحبون قضاء وقت كبير في الأنشطة التي تشعرهم بالراحة والاسترخاء.

العقرب: 
بالرغم من اشتهار برج العقرب بالطاقة والمثابرة، لكنه قد يميل إلى الكسل في بعض الأحيان خاصة عندما يشعر بالملل أو الإحباط.

الحوت: 
يتصف برج الحوت بالحساسية والخيال فهو يفضل قضاء وقته في الأنشطة التي تشعره بالهدوء والاسترخاء وتسمح له بالانسجام في عالم الخيال

الكسل الأبراج الراحة والاسترخاء برج الجوزاء برج الحمل برج الحوت برج السرطان برج العذراء مواليد برج الميزان

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