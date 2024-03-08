قصر دولمة بهجة.. الرئيس التركي يلتقي نظيره الأوكراني في إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر دولمة بهجة بمدينة إسطنبول.

ووصل الرئيس الأوكراني إلى تركيا في وقت سابق من اليوم الجمعة، وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني إن الزعيمين سيبحثان آخر التطورات بشأن استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود التي تم تعليقها منذ يوليو الماضي.

وأضافت الرئاسة أن "آخر تطورات الاتصالات بشأن استئناف المبادرة والبحث عن السلام الدائم في المنطقة" ستتصدر جدول أعمال الاجتماع بين الرئيسين.

وذكرت الرئاسة التركية أن الرئيسين سيجتمعان في قصر دولما بهجة باسطنبول قبل عقد مؤتمر صحفي متوقع.

وفي يوليو 2022، توسطت الأمم المتحدة وتركيا في المبادرة بين روسيا وأوكرانيا، لإنشاء ممر بحري إنساني للسفن التي تنقل صادرات المواد الغذائية والأسمدة من موانئ البحر الأسود.