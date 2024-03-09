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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 9 مارس 2024

صدى البلد

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 9-3-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 159.52 جنيه للشراء و160.97 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 156.29 جنيه للشراء و161.78 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 160.51 جنيه للشراء، و160.999جنيه للبيع.


وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
160.51 جنيه للشراء.

160.999 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
159.52 جنيه للشراء.

160.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
160.45 جنيه للشراء.

160.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
156.29 جنيه للشراء.

161.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
155.49 جنيه للشراء.

160.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
161.27 جنيه للشراء.

161.78 جنيه للبيع.

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