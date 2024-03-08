80 جنيها دفعة واحدة.. شعبة البن تعلن تراجع الأسعار بنسبة 15 %

فجر حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، مفاجأة عن آخر تطورات أسعار بعض السلع في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن هناك انخفاض أسعار البن بنسبة 15 % بقيمة 80 جنيها تقريبا في الكليو.

تراجع أسعار البن

توقع رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة، مزيدا من التراجع في أسعار البن، خلال الفترة المقبلة، متابعا أن كيلو البن انخفض من 480 إلى 400 جنيه حاليا بسبب تراجع سعر الدولار وجهود الدولة من خلال تدبيره في البنوك للمستوردين.

وأشار حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن هناك متابعة من غرفة القاهرة برئاسة ايمن العشري مع الشعبة لرصد حالة السوق ومتابعتها وإعلان أي مستجدات قد تطرا على الأسعار وأسبابها، مشيرا إلى أن الشعبة في تواصل مستمر مع تجار البن لبحث أي مستجدات.